Человек и тележка движутся навстречу друг к другу, при чем масса человека в 2 раза больше массы тележки. Скорость человека 2 м/c, а тележки — 1 м/c. Человек вскакивает на тележку и остается на ней. Какова скорость человека и те...
Физика
Человек и тележка движутся навстречу друг к другу, при чем масса человека в 2 раза больше массы тележки. Скорость человека 2 м/c, а тележки — 1 м/c. Человек вскакивает на тележку и остается на ней. Какова скорость человека и тележки вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m₁V₁ - импульс человека m₂V₂=m₁V₂/2 - импульс тележки Закон сохранения импульса m₁V₁-m₁V₂/2=V(m₁+m₁/2) m₁(V₁-V₂/2)=m₁V(1+1/2) Делим обе части на m₁: V₁-V₂/2=3V/2 V=2/3(V₁-V₂/2) V=2/3[(2V₁-V₂)/2] V=(2V₁-V₂)/3 V=(2*2-1)/3=1м/с Ответ: скорость тележки с человеком будет 1 м/с. Скорость направлена по ходу движения человека (тележка покатится назад)
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