Человек и тележка движутся навстречу друг к другу, при чем масса человека в 2 раза больше массы тележки. Скорость человека 2 м/c, а тележки — 1 м/c. Человек вскакивает на тележку и остается на ней. Какова скорость человека и те...

Физика

Человек и тележка движутся навстречу друг к другу, при чем масса человека в 2 раза больше массы тележки. Скорость человека 2 м/c, а тележки — 1 м/c. Человек вскакивает на тележку и остается на ней. Какова скорость человека и тележки вместе?

Автор: Гость