в школьном саду 40% всех деревьев- яблони, 25% вишни, 28% сливы. остальные 14 деревьев груши. сколько всего деревьев в школьном саду?
Математика
в школьном саду 40% всех деревьев- яблони, 25% вишни, 28% сливы. остальные 14 деревьев груши. сколько всего деревьев в школьном саду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40%+25%+28%=93% (все деревья кроме груш) 100%-93%=7% (составляют груши) 14/7=2 дерева состовляют 1 % 2*40%=80 (яблонь в саду) 2*25%=50 (вишень в саду) 2*28%=56 (слив в саду) 14+80+50+56=200 (деревьев в саду) Ответ: 200 деревьев в школьном саду.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В урне 10 синих и 6 зеленых шаров. Наугад выбираются 4 шара. Какова вероятность того, что все они зеленые?
Математика
В коллекции энтомолога 72 бабочки,что составляет четыре одинадцатых числа экспонатов ысей коллекции . Сколько экспонатов в коллекции энтомолога?
Обществознание
Понятия. тройственный союз. блицкриг. брусиловский прорыв. контрибуция. антанта. план шлиффена. "верденская мясорубка"
Математика
На молодёжную газету в среднем подписывается 25% студентов. Чему равно наиболее вероятное число подписчиков этой газеты на факультете, насчитывающе...