в школьном саду 40% всех деревьев- яблони, 25% вишни, 28% сливы. остальные 14 деревьев груши. сколько всего деревьев в школьном саду?

Гость: Гость:

40%+25%+28%=93% (все деревья кроме груш) 100%-93%=7% (составляют груши) 14/7=2 дерева состовляют 1 % 2*40%=80 (яблонь в саду) 2*25%=50 (вишень в саду) 2*28%=56 (слив в саду) 14+80+50+56=200 (деревьев в саду) Ответ: 200 деревьев в школьном саду.