Расстаяние между пристанями А и В лодка проходит по течению за 3 часа, а против течения - за 4 часа. Найдите расстояние от А и В, если скорость течения - 3 км/ч

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Расстаяние между пристанями А и В лодка проходит по течению за 3 часа, а против течения - за 4 часа. Найдите расстояние от А и В, если скорость течения - 3 км/ч

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