Расстаяние между пристанями А и В лодка проходит по течению за 3 часа, а против течения - за 4 часа. Найдите расстояние от А и В, если скорость течения - 3 км/ч
Алгебра
Расстаяние между пристанями А и В лодка проходит по течению за 3 часа, а против течения - за 4 часа. Найдите расстояние от А и В, если скорость течения - 3 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сост. систему ур-ний: х+3= S/3 х-3= S/4? решаем, 3(х+3)=S 4(x-3)=S, следовательно 3(х+3)=4(x-3), отсюда 3х+9=4х-12, следоват, х=21 Скорость движения лодки 21 км/час., Ну и находим расстояние: S=V*t= (21+3)*3= 72 километра, поясню, что (21+3) - енто сторость лодки вместе со скоростью реки.
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