В карзине 10 синих, 10 красных, 80 желтых, 10 белых, 90 зеленых шаров. Какова вероятность того, что выбраный наугад шар окажется синим или красным, или зеленым?
Математика
В карзине 10 синих, 10 красных, 80 желтых, 10 белых, 90 зеленых шаров. Какова вероятность того, что выбраный наугад шар окажется синим или красным, или зеленым?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 200 шаров, значит 1 шар это 0.5 % (200/100=0.5) Синих или красных по 10 шаров, значит 0.5*10=5%, Вероятность 5 %.
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