Расстояние между двумя городами 600км. Навстречу друг другу из этих городов вышли одновременно две автомашины. Одна имеет скорость 60км/ч,а другая-40км/ч.Чему равно расстояние между машинами через t часов после выезда? Запишите...
Математика
Расстояние между двумя городами 600км. Навстречу друг другу из этих городов вышли одновременно две автомашины. Одна имеет скорость 60км/ч,а другая-40км/ч.Чему равно расстояние между машинами через t часов после выезда? Запишите ответ в виде формулы и упростите ее. Какой смысл имеет число 100 в получившейся формуле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние которая проедит первая машина 60t км, а вторая - 40t км, Так как они едут навстречу друг другу, то 60t + 40t=100t проехали вместе 600-100t . Число 100 - скорость сближения Ответ: 600-100t
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