Расстояние между двумя городами 600км. Навстречу друг другу из этих городов вышли одновременно две автомашины. Одна имеет скорость 60км/ч,а другая-40км/ч.Чему равно расстояние между машинами через t часов после выезда? Запишите...

Математика

Расстояние между двумя городами 600км. Навстречу друг другу из этих городов вышли одновременно две автомашины. Одна имеет скорость 60км/ч,а другая-40км/ч.Чему равно расстояние между машинами через t часов после выезда? Запишите ответ в виде формулы и упростите ее. Какой смысл имеет число 100 в получившейся формуле?

Автор: Гость