Масса первой детали в 7 раз больше массы второй, а масса второй детали на 90 кг меньше первой. Найдите массу каждой детали?
Математика
Масса первой детали в 7 раз больше массы второй, а масса второй детали на 90 кг меньше первой. Найдите массу каждой детали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А- масса первой детали, Б-масса второй детали, А=7Б, Б=А-90, А=7А-630, 6А=630, А= 105, Б=15
Гость:
м1=7*м2 м1=м2+90 м1=м2+90=7м2 7м2-м2=90 6м2=90 м2=15 кг. м1=15*7=105 кг. м1- масса1-ой детали м2 - масса 2-ой детали.
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