о каком явлении русской жизни идёт речь:"Как некогда стали на службе отцы и деды,так должны были стоять дети и все дальнейшие потомки...","По отцу и сыну честь", "Не место красит человека..." 12 букв
Обществознание
о каком явлении русской жизни идёт речь:"Как некогда стали на службе отцы и деды,так должны были стоять дети и все дальнейшие потомки...","По отцу и сыну честь", "Не место красит человека..." 12 букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Как некогда стали на службе отцы и деды,так должны были стоять дети и все дальнейшие потомки..."-насколько мне помнится, речь идет о наследственности служебных отношений между дворянскими фамилиями.
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