Написать приеры реакции пиролиза.
Химия
Написать приеры реакции пиролиза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пиролиз древесины Копчение Пиролиз угля Пиролиз — термическое разложение органических соединений без доступа воздуха (древесины, нефтепродуктов, угля и прочего)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Человек и тележка движутся на встречу друг другу, причем масса человека в два раза больше массы тележки. Скорость человека 2м/с, а тележки 1м/с. Че...
Обществознание
о каком явлении русской жизни идёт речь:"Как некогда стали на службе отцы и деды,так должны были стоять дети и все дальнейшие потомки...","По отцу ...
Математика
В карзине 10 синих, 10 красных, 80 желтых, 10 белых, 90 зеленых шаров. Какова вероятность того, что выбраный наугад шар окажется синим или красным,...