Стороны прямоугольника равны 8 и 12 см. Найти его диагонали.
Геометрия
Стороны прямоугольника равны 8 и 12 см. Найти его диагонали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ прямоугольника делит его на два прямоугольных треугольника с катетами 8 и 12 см. Диагональ D равна: D=√(a²+b²)=√(64+144)≈14.42 см
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