составьте и запишите со словами ( экология и экологический) по одному словосочетанию. Расскажите о строении этих словосочетаний.

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Экология производства- простое словосочетание.Главное слово экология, т.к. мы от него задаем вопрос "чего?", а значит зависимое будет то слово, к которому мы задаем данный вопрос, т.е. производства. Экологический университет- простое словосочетание. Главное слово университет, зависимое-экологический.