из ряда чисел 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 выпиши пары чисел,которые связаны между собой отношениями:а)одно число больше другого в 2раза;б)одно число меньше другого в 3раза;в)одно число больше другого на 6;г)одно число м...
Математика
из ряда чисел 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 выпиши пары чисел,которые связаны между собой отношениями:а)одно число больше другого в 2раза;б)одно число меньше другого в 3раза;в)одно число больше другого на 6;г)одно число меньше другого на 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) (1 и 2);(2 и 4); (3 и 6); (4 и 8); (5 и 10); (6 и 12); (7 и 14) б) (1 и 3); (2 и 6); (3 и 9); (4 и 12); (5 и 15) в) (1 и 7); (2 и 8); (3 и 9); (4 и 10); (5 и 11); (6 и 12); (7 и 13); (8 и 14); (9 и 15) г)(1 и 5); (2 и 6); (3 и 7); (4 и 8); (5 и 9); (6 и 10); (7 и 11); (8 и 12); (9 и 13) (10 и 14); (11 и 15)
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