Подбери значение переменной и реши задачу.Жевуны дали Элли в дорогу а пирожков.На первом привале Элли и её друзья съели 25 пирожков,а на втором 37 пирожков.Сколько пирожков осталось?назови наименьшее возможное значение переменн...
Математика
Подбери значение переменной и реши задачу.Жевуны дали Элли в дорогу а пирожков.На первом привале Элли и её друзья съели 25 пирожков,а на втором 37 пирожков.Сколько пирожков осталось?назови наименьшее возможное значение переменной а.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть а=100 100-25=75(пирожков) 75-37=38(пирожков) - осталось наименьшее возможное значение переменной а = 62
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из ряда чисел 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 выпиши пары чисел,которые связаны между собой отношениями:а)одно число больше другого в 2раза;б)о...
Русский язык
составьте и запишите со словами ( экология и экологический) по одному словосочетанию. Расскажите о строении этих словосочетаний.