Подбери значение переменной и реши задачу.Жевуны дали Элли в дорогу а пирожков.На первом привале Элли и её друзья съели 25 пирожков,а на втором 37 пирожков.Сколько пирожков осталось?назови наименьшее возможное значение переменн...

Математика

Подбери значение переменной и реши задачу.Жевуны дали Элли в дорогу а пирожков.На первом привале Элли и её друзья съели 25 пирожков,а на втором 37 пирожков.Сколько пирожков осталось?назови наименьшее возможное значение переменной а.

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