Две сцепленные между собой тележки движутся со скоростью U1=3м/с навстречу третьей тележке,которая имеет скорость U2=1.5м/с. Какова скорость совместного движения тележек после соударения? Массы тележек одинаковы.

Физика

Две сцепленные между собой тележки движутся со скоростью U1=3м/с навстречу третьей тележке,которая имеет скорость U2=1.5м/с. Какова скорость совместного движения тележек после соударения? Массы тележек одинаковы.

Автор: Гость