Две сцепленные между собой тележки движутся со скоростью U1=3м/с навстречу третьей тележке,которая имеет скорость U2=1.5м/с. Какова скорость совместного движения тележек после соударения? Массы тележек одинаковы.
Физика
Две сцепленные между собой тележки движутся со скоростью U1=3м/с навстречу третьей тележке,которая имеет скорость U2=1.5м/с. Какова скорость совместного движения тележек после соударения? Массы тележек одинаковы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2mv1-mv2=3mv. 2v1-v2=3v. v=(6-1,5)/3=1,5
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