узнать какие открытия были в Индии
Обществознание
узнать какие открытия были в Индии
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Научные Индии принадлежит первенство в таких открытиях как определение числа Пи, формулировка теоремы Пифагора, гелиоцентрическая теория. Индийские ученые внесли свой вклад в такие разделы Аюрведа, Химия, Физика, Менеджмент, Фонетика, Металлургия, Астрономия, Геология, Ботаника, Математика, Метеорология и Геммология (наука о драгоценных камнях) Медицина например йога Математики Брахмагупта (VII в.), Махавира (IX в.), Бхаскара (XII в.) Арь-ябхата то что решали они до Европы стало применимо только во времна Ренесанса
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