Тележка с песком катится со скоростью 1м/с по горизонтальному пути без трения.Навстречу тележке летит шар массой 2кг с горизонтальной скоростью 7м/с.Шар после попадания в песок застревает в нем.В какую сторону и с какой скорост...

Физика

Тележка с песком катится со скоростью 1м/с по горизонтальному пути без трения.Навстречу тележке летит шар массой 2кг с горизонтальной скоростью 7м/с.Шар после попадания в песок застревает в нем.В какую сторону и с какой скоростью покатится тележка после столкновения с шаром?Масса тележки 10кг

Автор: Гость