Тележка с песком катится со скоростью 1м/с по горизонтальному пути без трения.Навстречу тележке летит шар массой 2кг с горизонтальной скоростью 7м/с.Шар после попадания в песок застревает в нем.В какую сторону и с какой скорост...
Физика
Тележка с песком катится со скоростью 1м/с по горизонтальному пути без трения.Навстречу тележке летит шар массой 2кг с горизонтальной скоростью 7м/с.Шар после попадания в песок застревает в нем.В какую сторону и с какой скоростью покатится тележка после столкновения с шаром?Масса тележки 10кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
mшv1-mтv2=(mш+mт)v. v=(2*7-1*10)/12=1/3/ ,будут двигаться в сторону движения шара
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