в библеотеку привезли 128книг.в 10пачках было по 8книг для средней школы и в черырёх одинаковых пачках были книги для начальной школы.сколько книг для начальной школы было в каждой пачке? ...

Математика

в библеотеку привезли 128книг.в 10пачках было по 8книг для средней школы и в черырёх одинаковых пачках были книги для начальной школы.сколько книг для начальной школы было в каждой пачке? У Толи 66тюбиков с краской.в трёх старых наборах по 7 тюбиков краски,а остальная краска в пяти новых одинаковых наборах.сколько тюбиков краски в кождом новом наборе?

Автор: Гость