в библеотеку привезли 128книг.в 10пачках было по 8книг для средней школы и в черырёх одинаковых пачках были книги для начальной школы.сколько книг для начальной школы было в каждой пачке? ...
Математика
в библеотеку привезли 128книг.в 10пачках было по 8книг для средней школы и в черырёх одинаковых пачках были книги для начальной школы.сколько книг для начальной школы было в каждой пачке? У Толи 66тюбиков с краской.в трёх старых наборах по 7 тюбиков краски,а остальная краска в пяти новых одинаковых наборах.сколько тюбиков краски в кождом новом наборе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 128-(10*8)=48 - столько книг было для начальной школы, 48/4=12 - столько книг для начальной школы, было в каждой пачке. 2. 66-(3*7)=45 тюбиков с новой краской. 45/5=9 - столько тюбиков в каждом новом наборе краски.
Гость:
10*8=80 книг для средней 128-80=48 книг для начальной. 48/4=12 книг в каждой пачке для начальной школы. 7*3=21 тюбик в старом наборе. 66-21=45 тюбиков в новых наборах. 45/5=9 тюбиков в одном новом наборе.
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