Какой объем занимает кислород массой 3,2 кг при давлении 10 в пятой степени Па и температурой 275 К?

Физика

Какой объем занимает кислород массой 3,2 кг при давлении 10 в пятой степени Па и температурой 275 К?

Автор: Гость