Какой объем занимает кислород массой 3,2 кг при давлении 10 в пятой степени Па и температурой 275 К?
Физика
Какой объем занимает кислород массой 3,2 кг при давлении 10 в пятой степени Па и температурой 275 К?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рV=mRT/M, следовательно v=mRT/Mp=3,2* 8,31*275/(32*0,001*100000)=2,28
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