Круговой сектор имеет данный периметр t. Каков должен быть радиус сектора, чтобы площадь сектора была наибольшей? --------------- пожалуста ещё решение

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S=πR²α/360 - площадь сектора t=2R+2πRα/360=2R(1+πα/360) =>2πRα/360=t-2R =>α=360(t-2R)/2πR=(180t-360R)/πR S=(πR²/360)(180t-360R)/πR=(R/360)(180t-360R)=180Rt/360-R²=(1/2)Rt-R² S'= (1/2)t-2R Чтобы найти максимум - приравняем S' к нулю (1/2)t-2R=0 t/2=2R =>R=t/4 Чтобы площадь была максимальной радиус должен быть в 4 раза больше периметра