m(k-3)-k(m-5)= a(1-d)-a(1+b)= b(2d-5)-d(d+5)=
Алгебра
m(k-3)-k(m-5)= a(1-d)-a(1+b)= b(2d-5)-d(d+5)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)mk-3m-mk+5k=5k-3m 2)a-ad-a-ab=-ad-ab 3)2bd-5b-d²-5d
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