площадь земельного участка 250а .Чему равна площадь в квадратных метрах

Геометрия
площадь земельного участка 250а .Чему равна площадь в квадратных метрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ар - это 100 м². Следовательно 250 ар=250·100=25000 (м²)
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