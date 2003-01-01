Між ТОВ «Іскра» та ТОВ «Мода» було укладено договір поставки тканини на умовах попередньої оплати протягом 45 календарних днів. 1 березня 2003 року ТОВ «Мода» перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Іскри». ТОВ «Іскра» поста...
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Між ТОВ «Іскра» та ТОВ «Мода» було укладено договір поставки тканини на умовах попередньої оплати протягом 45 календарних днів. 1 березня 2003 року ТОВ «Мода» перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Іскри». ТОВ «Іскра» поставило тканини із запізненням на 5 календарних днів, аргументуючи це тим, що тканини було затримано на митниці.Проаналізуйте ситуацію?Чи має місце в даному випадку порушення зобов’язань?Як можна вирішити даний спір?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так має місце порушення договірних зобов'язань Еслі втрати фірми не великі то краще домовитися примерения постачальник влзмлжно зробить знижку на наступне замовлення. Якщо втрати великі і постачальник не хоче мирно вирішити проблему то через арбітражний суд. Якщо в договорі чітко прописані терміни і відповідальність за порушення термінів поставки то справа буде виграна досить швидко
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