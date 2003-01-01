Длина аквариума 8 дм.,ширина 5 дм.,высота 45 см.Сколько литров воды надо налить в пустой аквариум,чтобы уровень воды был ниже верхнего края на 8 см.?

45-8=37 37см=0.37 м 5дм=0,5м 8дм=0,8м 0,37*0,5*0,8= 0,148 куб м 1 куб м =100 лит 0,148*100=148 л

Гость: Гость:

8 дм = 80 см 5 дм = 50 см Так как уровень воды должен быть ниже верхнего края на 8 см, то 45-8=37 см - высота толщи воды. Объём воды найдём по формуле V=abc 80 *50*37=148000 (см^3) = 148 (дм^3)=148 литров Ответ: 148 литров