Длина аквариума 8 дм.,ширина 5 дм.,высота 45 см.Сколько литров воды надо налить в пустой аквариум,чтобы уровень воды был ниже верхнего края на 8 см.?

Математика
Длина аквариума 8 дм.,ширина 5 дм.,высота 45 см.Сколько литров воды надо налить в пустой аквариум,чтобы уровень воды был ниже верхнего края на 8 см.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45-8=37 37см=0.37  м 5дм=0,5м 8дм=0,8м 0,37*0,5*0,8= 0,148 куб м 1 куб м =100 лит 0,148*100=148 л
Гость:
8 дм = 80 см 5 дм = 50 см Так как уровень воды должен быть ниже верхнего края на 8 см, то 45-8=37 см - высота толщи воды. Объём воды найдём по формуле V=abc 80 *50*37=148000 (см^3) = 148 (дм^3)=148 литров Ответ:  148 литров
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