на земельном участке прямоугольной формы площадью 8 соток дом занимает 60 м2, сад- 260 м2, парник-40 м2, а остальная площадь участка занята огородом. сколько квадратных метров площади занимает огород?
Математика
на земельном участке прямоугольной формы площадью 8 соток дом занимает 60 м2, сад- 260 м2, парник-40 м2, а остальная площадь участка занята огородом. сколько квадратных метров площади занимает огород?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 соток = 8 * 100 м^2 = 800 м^2 - вся площадь 800 - 60 - 260 - 40 = 440 (м^2) площадь огорода
Гость:
в 1 сотке 100 квадратных метров ,значит 60м2= 0,6 с 260=2,6 с 40=0,4 с 8-0,6-2,6-0,4= 4,4 сот или 44 0 м2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина аквариума 8 дм.,ширина 5 дм.,высота 45 см.Сколько литров воды надо налить в пустой аквариум,чтобы уровень воды был ниже верхнего края на 8 см.?
Математика
Французский язык
Між ТОВ «Іскра» та ТОВ «Мода» було укладено договір поставки тканини на умовах попередньої оплати протягом 45 календарних днів. 1 березня 2003 року...
Математика
Алгебра