Медную деталь массой 7.1кг полностью засунули в бак доверху заполненый гасом.Какая масса гасу при етом вылилась

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Гас - это керосин. Его плотность 800 кг/м³. Плотность меди 8920 кг/м³, то есть в 11,15 раза больше плотности меди. Следовательно, если в бак засунуть деталь массой 7,1 ккг, то из бака выльется 7100 / 11,15 ≈ 637 граммов керосина.