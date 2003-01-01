Медную деталь массой 7.1кг полностью засунули в бак доверху заполненый гасом.Какая масса гасу при етом вылилась
Физика
Медную деталь массой 7.1кг полностью засунули в бак доверху заполненый гасом.Какая масса гасу при етом вылилась
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гас - это керосин. Его плотность 800 кг/м³. Плотность меди 8920 кг/м³, то есть в 11,15 раза больше плотности меди. Следовательно, если в бак засунуть деталь массой 7,1 ккг, то из бака выльется 7100 / 11,15 ≈ 637 граммов керосина.
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