Мебельный цех получил заказ на изготовление столов.За первую неделю было сделано3\7 заказа,за вторую 5\8 оставшейся части заказа,а за третью-посление 15 столов.Сколько всего столов было заказано?

Математика
Мебельный цех получил заказ на изготовление столов.За первую неделю было сделано3\7 заказа,за вторую 5\8 оставшейся части заказа,а за третью-посление 15 столов.Сколько всего столов было заказано?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
заказ одозначим за 1 7/7-3/7=4/7 осталось 4/7  возьмем как целую 1 т.к.5/8 у нас от остатка 8/8-5/8=3/8 это 15 столов теперь все просто 15*8/3= 40 столов это у нас 4/7 40*7/4=70 ответ 70 столов          
Гость:
Пусть всего было заказано х столов. Тогда за первую неделю изготовили 3/7*х всех столов х-3/7*х=4/7*х (столов) осталось 4/7*х*5/8= 5/14*х (столов) изготовили за вторую неделю 4/7*х - 5/14*х=3/14*х  (столов) изготовили за третью неделю Так как  за третью неделю изготовили 15 столов, то 3/14*х=15 х=15: 3/14 х=15* 14/3 х=70 Ответ 70 столов
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