Мебельный цех получил заказ на изготовление столов.За первую неделю было сделано3\7 заказа,за вторую 5\8 оставшейся части заказа,а за третью-посление 15 столов.Сколько всего столов было заказано?

Гость: Гость:

заказ одозначим за 1 7/7-3/7=4/7 осталось 4/7 возьмем как целую 1 т.к.5/8 у нас от остатка 8/8-5/8=3/8 это 15 столов теперь все просто 15*8/3= 40 столов это у нас 4/7 40*7/4=70 ответ 70 столов