рассчитайте массу водорода,который должен вступить в реакцию с оксидом меди,чтобы образовалось 32 грамма медм
Химия
рассчитайте массу водорода,который должен вступить в реакцию с оксидом меди,чтобы образовалось 32 грамма медм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuO+H2=Cu+H2O x г 32 г 2 г/моль 64 г/моль х= 32*2/64=1г
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