Из двух пунктов,расстояние между которыми равно 40 км,одновременно навстречу друг другу отправились велосипедист и пешеход.Через какое время они встретятся,если скорость пешихода 5 км/ч,а велосипедиста - 15км\ч.

Математика
Из двух пунктов,расстояние между которыми равно 40 км,одновременно навстречу друг другу отправились велосипедист и пешеход.Через какое время они встретятся,если скорость пешихода 5 км/ч,а велосипедиста - 15км\ч.
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Гость:
5+15=20 40/20=2 ч
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