Из двух пунктов,расстояние между которыми равно 40 км,одновременно навстречу друг другу отправились велосипедист и пешеход.Через какое время они встретятся,если скорость пешихода 5 км/ч,а велосипедиста - 15км\ч.

Математика

Из двух пунктов,расстояние между которыми равно 40 км,одновременно навстречу друг другу отправились велосипедист и пешеход.Через какое время они встретятся,если скорость пешихода 5 км/ч,а велосипедиста - 15км\ч.

Автор: Гость