чему равны стороны прямоугольника нарисунке 55 тость 3х ширина 5х длина если его периметр равен 240 см

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чему равны стороны прямоугольника нарисунке 55 тость 3х ширина 5х длина если его периметр равен 240 см

Автор: Гость