чему равны стороны прямоугольника нарисунке 55 тость 3х ширина 5х длина если его периметр равен 240 см
Алгебра
чему равны стороны прямоугольника нарисунке 55 тость 3х ширина 5х длина если его периметр равен 240 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2(а+в) 2(3х+5х)=240 8х=120 х=15 тогда а=3*15=45 см в=5*15=75 см
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