чему равны стороны прямоугольника нарисунке 55 тость 3х ширина 5х длина если его периметр равен 240 см

Алгебра
чему равны стороны прямоугольника нарисунке 55 тость 3х ширина 5х длина если его периметр равен 240 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2(а+в) 2(3х+5х)=240 8х=120 х=15 тогда а=3*15=45 см в=5*15=75 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПО СОСТАВУ СЛОВО "ОЦЕНКА"
Ответить
Русский язык
слово по составу ОЦЕНКА
Ответить
Химия
рассчитайте массу водорода,который должен вступить в реакцию с оксидом меди,чтобы образовалось 32 грамма медм
Ответить
Математика
Найти точку О пересечения диагоналей четырехугольника АВСD, если известны координаты его вершин А В С D (-1;-3) (3;5) (5;2) (3;-5)
Ответить
Математика
Из двух пунктов,расстояние между которыми равно 40 км,одновременно навстречу друг другу отправились велосипедист и пешеход.Через какое время они вс...
Ответить