ПО СОСТАВУ СЛОВО "ОЦЕНКА"
Русский язык
ПО СОСТАВУ СЛОВО "ОЦЕНКА"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
о - приставка цен - корень к - суффикс а - окончание
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