снаряд массой 50кг, летящий горизонтально со скоростью 1000м/с, попадает в неподвижный вагон с песком массой 4950кг и застревает в нем. какую скорость приобретает вагон?

Физика

снаряд массой 50кг, летящий горизонтально со скоростью 1000м/с, попадает в неподвижный вагон с песком массой 4950кг и застревает в нем. какую скорость приобретает вагон?

Автор: Гость