снаряд массой 50кг, летящий горизонтально со скоростью 1000м/с, попадает в неподвижный вагон с песком массой 4950кг и застревает в нем. какую скорость приобретает вагон?
Физика
снаряд массой 50кг, летящий горизонтально со скоростью 1000м/с, попадает в неподвижный вагон с песком массой 4950кг и застревает в нем. какую скорость приобретает вагон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь действует закон сохранения импульса: m₁V₁+m₂V₂=V(m₁+m₂) m₁V₁ - импульс снаряда m₂V₂-импульс вагона. Он равен 0, т.к. вагон неподвижен. V=m₁V₁/(m₁+m₂) - скорость системы (снаряд + вагон) после соударения V = 50*1000/(50+4950)=10 м/с
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