6 плотников и столяр нанялись на работую Плотники заработали по 20 рублей, столяр на 3 рубля больше, чем заработал в среднем каждый из семерых. Сколько заработал каждый

Технология

6 плотников и столяр нанялись на работую Плотники заработали по 20 рублей, столяр на 3 рубля больше, чем заработал в среднем каждый из семерых. Сколько заработал каждый

Автор: Гость