6 плотников и столяр нанялись на работую Плотники заработали по 20 рублей, столяр на 3 рубля больше, чем заработал в среднем каждый из семерых. Сколько заработал каждый
Технология
6 плотников и столяр нанялись на работую Плотники заработали по 20 рублей, столяр на 3 рубля больше, чем заработал в среднем каждый из семерых. Сколько заработал каждый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-заработал столяр (6*20+x)/7=x-3 120+x=7x-21 6x=141 x=23.5 Ответ: плотники заработали по 20 рублей, а столяр 23,5
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