через концы A и B отрезка АВ проведены поралленые прямые a и b соответственно.Прямые AB и b не перпендикулярны. C - середина отрезка АВ. Докажите что точка С находится на одинаковом расстоянии от прямых a и b.

Геометрия

через концы A и B отрезка АВ проведены поралленые прямые a и b соответственно.Прямые AB и b не перпендикулярны. C - середина отрезка АВ. Докажите что точка С находится на одинаковом расстоянии от прямых a и b.

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