основания трапеции параллельны некоторой плоскости Верно ли что боковые стороны трапеции параллельны этой плоскости? ответ обьясните

Гость: Гость:

Не обязательно. Если плоскость проведённая через основания трапеции паралельна данной плоскости, то и боковые рёбра находящиеся в ней паралельны данной плоскости. Если же плоскость проведённая через основания трапеции не паралельна данной плоскости, то и боковые рёбра находящиеся в ней пересекают данную плоскость.