основания трапеции параллельны некоторой плоскости Верно ли что боковые стороны трапеции параллельны этой плоскости? ответ обьясните
Геометрия
основания трапеции параллельны некоторой плоскости Верно ли что боковые стороны трапеции параллельны этой плоскости? ответ обьясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не обязательно. Если плоскость проведённая через основания трапеции паралельна данной плоскости, то и боковые рёбра находящиеся в ней паралельны данной плоскости. Если же плоскость проведённая через основания трапеции не паралельна данной плоскости, то и боковые рёбра находящиеся в ней пересекают данную плоскость.
Гость:
боковые стороны могут быть парал например плоскость это потолок, а люстра сделана ввиде трапеции, и если трапеция лежит на плоскост(люстра), и эта плорскость параллельна данной (паралельна потолку)
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