высота цилиндра 7см. диагональ осевого сечения составляет угол 45 градусов с плоскостью основания.Найдите площадь полной поверхности цилиндра.
Геометрия
высота цилиндра 7см. диагональ осевого сечения составляет угол 45 градусов с плоскостью основания.Найдите площадь полной поверхности цилиндра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как диагональ осевого сечения составляет угол 45 градусов. с плоскостью основания, то осевое сечение цилиндра - квадрат, а значит диаметр основания равен высоте то есть 7 см. Значит радиус основания - 7:2=3,5 (см) По формуле S(полн)=2пиR(l+R) S(полн)=2*пи*3,5(7+3,5)=73,5пи(см^2)
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