Найдите площадь треугольнка стороны которого8 и 10 см
Геометрия
Найдите площадь треугольнка стороны которого8 и 10 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sтреуг.=1/2(а*в) S=1/2(8*10) S=40см2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Треугольник ABC.Угол A равен 90 градусов , Угол B равен 30 градусов, сторона AB равна 6 см. Найти стороны треугольника.
Алгебра
знайти чотири числа,що утворюють геометричну прогресию,третий член якои бильший вид першого на 9,а другий бильший вид четвертого на 18
Геометрия
высота цилиндра 7см.диагональ осевого сечения составляет угол 45 градусов. с плоскостью основания. Найдите площадь полной поверхности цилиндра.
Геометрия
через концы A и B отрезка АВ проведены поралленые прямые a и b соответственно.Прямые AB и b не перпендикулярны. C - середина отрезка АВ. Докажите ч...