вкажіть значення виразу корінь81 мінус корінь кубічний27

Алгебра
вкажіть значення виразу корінь81 мінус корінь кубічний27
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корінь81 мінус корінь кубічний27=9-3=6
Гость:
вкажіть значення виразу корінь81 мінус корінь кубічний27=9-3=6
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