Оба утверждения : и - правильны. Но ведь одно противоречит другому ! Как разрешить это противоречие?
Обществознание
Оба утверждения : и - правильны. Но ведь одно противоречит другому ! Как разрешить это противоречие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно придумать свое убеждение, не похожее на другии, нужно слушать сердце ну и иногда голову включать
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