Петя и Миша играли на грязном и темном чердаке дома. Потом они спустились вниз. У Пети всё лицо было грязным, а лицо Миши чудом осталось чистым. Несмотря на это, только Миша отправился умываться. Почему?
История
Петя и Миша играли на грязном и темном чердаке дома. Потом они спустились вниз. У Пети всё лицо было грязным, а лицо Миши чудом осталось чистым. Несмотря на это, только Миша отправился умываться. Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миша,посмотрев на грязного Петю,решил что и он такой же грязный,поэтому пошел умываться,а Петя видел чистого Мишу и ничего не заподозрил.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Тепловоз детский железной дороги тянет за собой состав.Движутся ли при этом вагоны относительно стола?
Обществознание
Оба утверждения : и - правильны. Но ведь одно противоречит другому ! Как разрешить это противоречие?
Алгебра
В прямоугольном параллелепипеде длина в 2 раза больше ширины, а высота составляет пять вторых длины. Найдите измерения прямоугольного параллелепипе...