Петя и Миша играли на грязном и темном чердаке дома. Потом они спустились вниз. У Пети всё лицо было грязным, а лицо Миши чудом осталось чистым. Несмотря на это, только Миша отправился умываться. Почему?

История
Петя и Миша играли на грязном и темном чердаке дома. Потом они спустились вниз. У Пети всё лицо было грязным, а лицо Миши чудом осталось чистым. Несмотря на это, только Миша отправился умываться. Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миша,посмотрев на грязного Петю,решил что и он такой же грязный,поэтому пошел умываться,а Петя видел чистого Мишу и ничего не заподозрил.
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