Тепловоз детский железной дороги тянет за собой состав.Движутся ли при этом вагоны относительно стола?

Физика
Тепловоз детский железной дороги тянет за собой состав.Движутся ли при этом вагоны относительно стола?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если стол на полу то вагоны относительно него движуться. Если стол находится в вагоне, то нет.
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