Тепловоз детский железной дороги тянет за собой состав.Движутся ли при этом вагоны относительно стола?
Физика
Тепловоз детский железной дороги тянет за собой состав.Движутся ли при этом вагоны относительно стола?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если стол на полу то вагоны относительно него движуться. Если стол находится в вагоне, то нет.
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