автомобиль движется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением 0,2м/сквадрат.чему равна скорость автомобиля через 10 с если в началльный момент времени в нулевое= 20 м/с

Физика

автомобиль движется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением 0,2м/сквадрат.чему равна скорость автомобиля через 10 с если в началльный момент времени в нулевое= 20 м/с

Автор: Гость