автомобиль движется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением 0,2м/сквадрат.чему равна скорость автомобиля через 10 с если в началльный момент времени в нулевое= 20 м/с

Физика
автомобиль движется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением 0,2м/сквадрат.чему равна скорость автомобиля через 10 с если в началльный момент времени в нулевое= 20 м/с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=V₀+at=20+0,2*10=22 м/с
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