две материальные точки движуться по окружности радиусами R1 и R2 причем R1=2R2. Сравните их центростремительное ускорение тела, если период обращения равен 5с ?
Физика
две материальные точки движуться по окружности радиусами R1 и R2 причем R1=2R2. Сравните их центростремительное ускорение тела, если период обращения равен 5с ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
aцс=V²/R -центростремительное ускорение V=ωR ω=2πν ν=1/T В этих формулах "V" - скорость равномерного движения по окружности, ω(омега) - угловая скорость этого движения, ν(ню) - частота, T - период вращения. ω=2π/T aцс= ω²R²/R=ω²R=4π²R/T²=(4*3,14²/5²)R=1,578R a₁/a₂=1,578R₁/1,578R₂=R₁/R₂=2R₂/R₂=2 =>a₁=2a₂ Ответ: ускорение в первом случае в 2 раза больше
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