Каким способом можно уменьшить потери при передаче электроэнергии? Обуснуйте свой ответ

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При передаче электроэнергии тепловое действие тока является нежелательным, поскольку ведёт к потерям энергии. Поскольку передаваемая мощность линейно зависит как от напряжения, так и от силы тока(P=U·I), а мощность нагрева зависит от силы тока квадратично(Q=I²Rt), то выгодно повышать напряжение перед передачей электроэнергии, понижая в результате силу тока. Однако, повышение напряжения снижает электробезопасность линий электропередачи. Также можно уменьшить сопротивление проводов линии электропередачи. R=ρ·l/S. => 1)можно взять провода с меньшим удельным сопротивлением ρ (например медные), но это увеличивает их стоимость. 2)можно взять провода с бОльшим сечением S, что тоже увеличит их стоимость.