Железный и алюминиевый цилиндры имеют одинаковые диаметры и массы.Какой из них длиннее и во сколько раз?
Физика
Железный и алюминиевый цилиндры имеют одинаковые диаметры и массы.Какой из них длиннее и во сколько раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность железа в 2,9 раза больше плотности алюминия. поэтому железный цилиндр будет весить больше в 2,9 раза
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