Железный и алюминиевый цилиндры имеют одинаковые диаметры и массы.Какой из них длиннее и во сколько раз?

Физика

Железный и алюминиевый цилиндры имеют одинаковые диаметры и массы.Какой из них длиннее и во сколько раз?

Автор: Гость