Радиус основания конуса 3корня из 2.Найдите площадь осевого сечения данного конуса

Геометрия
Радиус основания конуса 3корня из 2.Найдите площадь осевого сечения данного конуса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну если осевое сечение равносторонний треуг-к. То его площадь равна  S=(a^2*корень из 3)/4. а- сторона осевого сечения. а=2*R R- радиус основания конуса а=2*3корня из 2=6корней из 2 тогда S=((6корней из 2)^2*корень из 3)/4=18корней из 3 (см^2)
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