Радиус основания конуса 3корня из 2.Найдите площадь осевого сечения данного конуса

Гость: Гость:

Ну если осевое сечение равносторонний треуг-к. То его площадь равна S=(a^2*корень из 3)/4. а- сторона осевого сечения. а=2*R R- радиус основания конуса а=2*3корня из 2=6корней из 2 тогда S=((6корней из 2)^2*корень из 3)/4=18корней из 3 (см^2)