ОТ какого слова образовано слово фонетика
Русский язык
ОТ какого слова образовано слово фонетика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фонетика (от греч. φωνή — «звук», φωνηεντικός — «звуковой») — раздел языкознания, изучающий звуки речи и звуковое строение языка (слоги, звукосочетания, закономерности соединения звуков в речевую цепочку).
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