ОТ какого слова образовано слово фонетика

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Фонетика (от греч. φωνή — «звук», φωνηεντικός — «звуковой») — раздел языкознания, изучающий звуки речи и звуковое строение языка (слоги, звукосочетания, закономерности соединения звуков в речевую цепочку).