Туристы в 8 ч 30 мин отправились на катере с турбазы в город по течению реки. Пробыв в городе 2 ч 20 мин, они вернулись обратно, затратив на обратный путь на 20 мин больше, чем на путь до города. Успели ли туристы вернуться на ...
Алгебра
Туристы в 8 ч 30 мин отправились на катере с турбазы в город по течению реки. Пробыв в городе 2 ч 20 мин, они вернулись обратно, затратив на обратный путь на 20 мин больше, чем на путь до города. Успели ли туристы вернуться на турбазу к 13 ч 30 мин, если известно, что скорость катера в стоячей воде равна 20 км/ч, а скорость течения реки равна 2 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20+2=22км/ч скорость до города,время х 20-2=18км/ч скорость города,время х+1/3 22х=18х+6 22х-18х=6 4х=6 х=1,5ч до города 1ч 30мин+20мин=1ч50мин обратно 1ч30мин+1ч50мин+2ч20мин=5ч40мин затратили всего 8ч30мин+5ч 40мин=14ч10мин вернутся Ответ не успеют
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