Туристы в 8 ч 30 мин отправились на катере с турбазы в город по течению реки. Пробыв в городе 2 ч 20 мин, они вернулись обратно, затратив на обратный путь на 20 мин больше, чем на путь до города. Успели ли туристы вернуться на ...

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Туристы в 8 ч 30 мин отправились на катере с турбазы в город по течению реки. Пробыв в городе 2 ч 20 мин, они вернулись обратно, затратив на обратный путь на 20 мин больше, чем на путь до города. Успели ли туристы вернуться на турбазу к 13 ч 30 мин, если известно, что скорость катера в стоячей воде равна 20 км/ч, а скорость течения реки равна 2 км/ч.

Автор: Гость