Загадка про 3-х студентов и 25 рублей.Решили как-то три студента купить стиральную машинку, у каждого по 10 рублей. Приходятв магазин, а им продавец говорит, что модель которую они хотят – стоит 30 рублей. Нузаплатили, идут дом...
История
Загадка про 3-х студентов и 25 рублей.Решили как-то три студента купить стиральную машинку, у каждого по 10 рублей. Приходятв магазин, а им продавец говорит, что модель которую они хотят – стоит 30 рублей. Нузаплатили, идут домой с покупкой. На самом деле стиральная машинка стоит 25 рублей(продавец их обманул). Его замучила совесть, а уйти с прилавка нельзя. Он подзываетмальчика и говорит ему: «Вот тебе 5 рублей – догони вон тех студентов, и отдай им». Мальчикпочти добежал до них, и думает «5 на три не делится, они с меня еще рубль стрясут. Отдам кая им 3 рубля, а 2 себе оставлю». Так и поступилВопрос: Сколько денег потратил каждый студент?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потратили 10, но так как мальчик вернул 3, то каждый потратил по 9 рублей, т.е. 27
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