Тест с 3-мя лампочками : В комнате 3 лампочки, а снаружи, за дверью, 3 выключателя. Как определить, какой выключатель относится к какой лампочке, если в комнату можно войти только один раз?

История

Тест с 3-мя лампочками : В комнате 3 лампочки, а снаружи, за дверью, 3 выключателя. Как определить, какой выключатель относится к какой лампочке, если в комнату можно войти только один раз?

Автор: Гость