Тест с 3-мя лампочками : В комнате 3 лампочки, а снаружи, за дверью, 3 выключателя. Как определить, какой выключатель относится к какой лампочке, если в комнату можно войти только один раз?

История
Тест с 3-мя лампочками : В комнате 3 лампочки, а снаружи, за дверью, 3 выключателя. Как определить, какой выключатель относится к какой лампочке, если в комнату можно войти только один раз?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открыть дверь,но не входить, и щёлкать выключатели....
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