Запишите в строчку одно за другим десять первых простых чисел в возрастающем порядке. В полученном многозначном числе зачеркните половину цифр так, чтобы число, образованное оставшимися цифрами было наибольшим.

Математика

Запишите в строчку одно за другим десять первых простых чисел в возрастающем порядке. В полученном многозначном числе зачеркните половину цифр так, чтобы число, образованное оставшимися цифрами было наибольшим.

Автор: Гость