Запишите в строчку одно за другим десять первых простых чисел в возрастающем порядке. В полученном многозначном числе зачеркните половину цифр так, чтобы число, образованное оставшимися цифрами было наибольшим.
Математика
Запишите в строчку одно за другим десять первых простых чисел в возрастающем порядке. В полученном многозначном числе зачеркните половину цифр так, чтобы число, образованное оставшимися цифрами было наибольшим.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2;3;5;7;11;13;17;19;23;29 надо зачеркнуть 2,3,5,11,13,и 1 у 17 получится 77192329
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