Отличник Поликарп купил общую тетрадь объёмом 96 листов и пронумеровал все её страницы по порядку числами от 1 до 192. Двоечник Колька вырвал из этой тетради 25 листов и сложил все 50 чисе которые на них написаны.В ответ у Коль...

Математика

Отличник Поликарп купил общую тетрадь объёмом 96 листов и пронумеровал все её страницы по порядку числами от 1 до 192. Двоечник Колька вырвал из этой тетради 25 листов и сложил все 50 чисе которые на них написаны.В ответ у Кольеи получилось 2002. Не ошибся ли он. Принимаю только серьёзные ответы и решения

Автор: Гость