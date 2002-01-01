Отличник Поликарп купил общую тетрадь объёмом 96 листов и пронумеровал все её страницы по порядку числами от 1 до 192. Двоечник Колька вырвал из этой тетради 25 листов и сложил все 50 чисе которые на них написаны.В ответ у Коль...
Математика
Отличник Поликарп купил общую тетрадь объёмом 96 листов и пронумеровал все её страницы по порядку числами от 1 до 192. Двоечник Колька вырвал из этой тетради 25 листов и сложил все 50 чисе которые на них написаны.В ответ у Кольеи получилось 2002. Не ошибся ли он. Принимаю только серьёзные ответы и решения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма n членов арифм. прогрессии Sn=(Ak+Ak+n-1)n/2 Ak-номер первой вырванной страницы Ak+n-1 -номер предпоследней страницы n=50 -количество вырванных страниц 2002=(Ak+Ak+n-1)*50/2 2002=(Ak+Ak+n-1)*25 (Ak+Ak+n-1)=2002/25=40,04 но номера страниц - целые числа, поэтому их разность не может быть дробной, значит Колька ошибся
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